13th Street 17:00 bis 17:50 Serien The Art of More - Tödliche Gier Sally Ride USA 2015 Stereo 16:9 Nachdem das FBI die Identität von Hassan Al Afshar (Patrick Sabongui) aufgedeckt hat, muss sich Graham (Christian Cooke) beeilen, eine Lieferung mit Antiquitäten rechtzeitig zu verschicken. Während der Anzug der Astronautin Sally Ride (Lydia Zadel) versteigert wird, versucht Roxanna (Kate Bosworth) herauszufinden, was es mit Richard Swifts Aktivitäten auf sich hatte. Unterdessen arbeitet Belinda (Cristina Rosato) mit Uzay (Hamza Haq) zusammen und Davenport (Cary Elwes) deckt auf, in welchem Verhältnis Graham zu Hassan steht. Schauspieler: Christian Cooke (Graham Connor) Kate Bosworth (Roxanna Whitman) Cary Elwes (Arthur Davenport) Dennis Quaid (Samuel Brukner) Patrick Sabongui (Hassan Al Afshar) Joe Cobden (Todd Fletcher) Savannah Basley (Elizabeth Mason) Originaltitel: The Art of More Regie: Eric Canuel Drehbuch: Evan Hart, Kyle Stephen Kamera: Pierre Jodoin Musik: Mario Sévigny