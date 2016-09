13th Street 11:15 bis 12:00 Krimiserie Criminal Minds Endspiel USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das Team ist immer noch damit beschäftigt, die Prostituiertenmorde in Texas aufzuklären. Als Reid (Matthew Gray Gubler) und Morgan (Shemar Moore) den Prediger Mills (Brett Cullen) mit ihrem Verdacht konfrontieren, kommt es zu einem Schusswechsel, bei dem Reid schwer verletzt wird. Es stellt sich jedoch heraus, dass nicht Mills geschossen hat, sondern ihm jemand die Tat in die Schuhe schieben will. Das Projektil stammt aus einer Polizeiwaffe. Es scheint, dass auf dem örtlichen Polizeirevier einiges nicht mit rechten Dingen zugeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16