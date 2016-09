13th Street 05:35 bis 06:25 Serien The Art of More - Tödliche Gier Der kleine Napoleon USA 2015 Stereo 16:9 Merken Bei seinen Bemühungen, mit Brukner (Dennis Quaid) ins Geschäft zu kommen, sieht sich Graham (Christian Cooke) fast am Ziel. Daneben muss er aber zusammen mit Uzay (Hamza Haq) und Demir (Saad Siddiqui) einen russischen Mafiaboss treffen, um diesem eine Maske zu verkaufen. Unterdessen sorgt eine Versteigerung von Napoleon-Memorabilien für einen großen Ansturm auf das Auktionshaus. Um den Wert der Sammlung Swift zu steigern, bemüht Roxanna (Kate Bosworth) die Dienste eines Fälschers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Cooke (Graham Connor) Kate Bosworth (Roxanna Whitman) Cary Elwes (Arthur Davenport) Dennis Quaid (Samuel Brukner) Patrick Sabongui (Hassan Al Afshar) Savannah Basley (Elizabeth Mason) Cristina Rosato (Belinda Romero) Originaltitel: The Art of More Regie: Steven Adelson Drehbuch: Gardner Stern Kamera: Pierre Jodoin Musik: Mario Sévigny