National Geographic 03:25 bis 04:15 Dokumentation Die Rätsel der Toten Draculas Rückkehr GB 2004 2016-09-25 14:10 Stereo 16:9 Merken Ist der legendäre König der Vampire Realität oder nur ein Mythos? Der weltbekannte Kölner Kriminalbiologe und Insektenforscher Dr. Mark Benecke ("Dr. Maggot") reist nach Rumänien, um in Draculas Heimatland das Rätsel um den Fürsten der Finsternis zu lösen. In der abgeschiedenen Bergwelt der Karpaten trifft Mark tatsächlich auf Menschen, die von der Existenz Untoter überzeugt sind und ihre Häuser mit Kreuzen und Knoblauch behängen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Dead

