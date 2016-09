National Geographic 01:10 bis 01:55 Dokumentation Extreme Survival mit Hazen Audel Hai-Jäger der Salomonen GB 2012 2016-10-03 20:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Hazen Audel muss sich auf einer entlegenen Pazifik-Insel bei einigen der besten Fischer der Welt in einer Reihe von Herausforderungen beweisen. Unter anderem muss er zeigen, ob er mutig und erfahren genug ist, um von einem Einbaum aus einen Hai zu fangen. Hazen soll anschließend allein auf einer kleinen Insel überleben. Dazu sind natürlich ganz besondere Fähigkeiten vonnöten: Er lernt, wie man aus einer Kokospalme Wasser, Nahrung, Feuermaterial und Holz gewinnt, und dass man aus einem Brotfruchtbaum einen idealen Einbaum bauen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Survive the Tribe