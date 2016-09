National Geographic 09:30 bis 10:25 Dokumentation Mega-Bauwerke Der Grand Canyon Skywalk USA, GB, NZ 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Rund 1.200 Meter über dem Colorado River, am Rande des majestätischen Grand Canyon, wurde im März 2007 eine ingenieurtechnische Meisterleistung eingeweiht, die sich mit den Weltwundern der Antike messen kann: Der "Grand Canyon Skywalk" ist eine 22 Meter über den Rand der Schlucht hinausragende, U-förmige Plattform aus Stahl - mit einem Boden und Seitenwänden aus Glas. Somit ist der "Skywalk" eher etwas für schwindelfreie Zeitgenossen, die für das Betreten der Touristenattraktion rund 25 Dollar bezahlen müssen. Um die 482 Tonnen schwere Konstruktion abzusichern, mussten gewaltige Träger mehrere Meter tief in massivem Gestein verankert werden. Das Resultat ist nicht nur optisch einzigartig, sondern auch ungeheuer stabil: Der Skywalk ist so ausgelegt, dass er 35 Tonnen Belastung aushält und selbst Erdbeben der Stärke 8 sowie Windstärken bis zu 160 Stundenkilometern problemlos verkraftet. "Mega-Bauwerke" hat die Arbeiten am Skywalk von der Planungsphase bis zur Vollendung begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megastructures