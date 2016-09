National Geographic 07:05 bis 07:50 Dokusoap Car S.O.S. Willys Jeep GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Tim und Fuzz haben den Auftrag, den geliebten Jeep eines alten Mannes von Grund auf wieder aufzubauen. Der Besitzer Dick war mit seinem Auto zum Ziel eines Brandanschlags geworden. Das alte Schlachtross mit Vierradantrieb wurde bei dem Feuer so in Mitleidenschaft gezogen, dass nicht viel anderes übrig bleibt, als den Wiederaufbau mit reichlich Neuteilen zu bewerkstelligen. Doch Tim will verhindern, dass das Auto hinterher wie neu aussieht und setzt sich vehement dafür ein, den "Gebraucht"-Charakter des alten Autos zu erhalten. Der Druck wächst noch, als klar wird, wie pingelig Dick bezüglich der Details ist. In einer geradezu epischen Schlusssequenz, auf die selbst Steven Spielberg stolz wäre, macht der Jeep dem Team ein letztes Mal das Leben schwer. Als Dick am Ende sein Baby sieht, will er seinen Augen nicht trauen. Aber: haben die Jungs ins Schwarze getroffen, oder sich doch eher selbst in den Fuß geschossen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car S.O.S

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 400 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 130 Min.