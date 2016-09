National Geographic People 23:20 bis 00:10 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Entführt im Irak GB 2009 2016-09-19 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Im September 2007 greifen amerikanischen Truppen im nordwestlichen Irak die Stadt Tal Afar an. Der kanadische Journalist Scott Taylor und seine türkische Kollegin Zeynep Tugrul folgen den Truppen, um von den Kämpfen zu berichten. Doch die beiden werden von Rebellen entführt, die sie für amerikanische Spione halten. Von nun an hängt ihr Leben nur noch an einem seidenen Faden. Sie werden gefoltert, sollen exekutiert werden und müssen Szenen erdulden, die bislang kaum ein westlicher Gefangener überlebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad