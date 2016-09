National Geographic People 21:20 bis 21:45 Reportage David Rocco's Dolce Vita David in Ischia CDN 2006 2016-09-19 01:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Insel Ischia ist besonders für ihre natürlichen Thermalquellen berühmt. David kocht nach alter Tradition am Rand eines Thermalpools auf heißen Vulkanschlamm: Es gibt Porcini al cartoccio - Steinpilze mit Minze - sowie Venusmuscheln. Das Besondere: Die Zutaten werden in Alufolie gedünstet. Mit seinem Freund Peppe bereitet David später am Strand Pasta mit Shrimps und Zucchini zu. Anschließend treffen David und Nina in einem Luxushotel ihren Freund Nino. Dort kochen die beiden Männer Kaninchen. Schließlich lassen sich David und Nina im Wellnessbereich verwöhnen und genießen ein romantisches Abendessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce Vita