National Geographic People 19:25 bis 19:50 Dokumentation Traumjob Down Under Zu Besuch im Outback AUS 2010 2016-10-08 08:55 Stereo 16:9 Merken In der heutigen Folge verlassen Ben und Breanna die Insel für einen Besuch im australischen Outback. In der kleinen Stadt Longreach versuchen sie ihre Reitkünste zu verbessern. Außerdem lernen sie, wie man Schafe schert. Nach einem harten Arbeitstag in glühender Hitze besuchen die beiden zur Entspannung den örtlichen Pub und lernen dabei ein paar Einheimische kennen. Während eines anderen Ausflugs machen Ben und Breanna Bekanntschaft mit dem Volk der Kuku Yalanji, deren Mitglieder sich als Hüter des Regenwaldparadieses von Mossman Gorge im Bundesstaat Queensland verstehen. Auf einer weiteren Reise über die Inseln des Great Barrier Reefs kosten sie schließlich eine traditionelle Spezialität: Grüne Schildkröte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Best Job In the World