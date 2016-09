National Geographic People 05:25 bis 05:50 Dokumentation Kenias Speisekammer Masai Mara K 2013 2016-10-10 18:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Kiran besucht eine Straußenfarm am Rande von Nairobi. Dort legt er sich mit den großen Vögeln an und ergattert ein Straußenei. Danach reist er in das Naturschutzgebiet Masai Mara und taucht in die Bräuche der Masai ein. Kiran sucht mit ihnen nach wilden Kräutern und probiert Kuhblut, mit wahnsinnig komischen Folgen. Das Vieh ist eine unschätzbare Nahrungsquelle der Masai. Angesichts dessen kommen dem Chefkoch interessante Ideen, wie man ein üppiges Essen zaubern und die hiesige Blutwurst neu gestalten könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: Tales From the Bush Larder