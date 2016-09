Disney XD 23:35 bis 23:55 Trickserie Guardians of the Galaxy Zurück in Attilan USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Guardians besuchen die Inhumans, um herausfinden, was Maximus über die kosmische Saat weiß. Durch eine List geraten sie allerdings wieder in die Fänge der wütenden Inhumans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel's Guardians of the Galaxy Regie: Leo Riley Altersempfehlung: ab 6