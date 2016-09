Disney XD 13:25 bis 13:45 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Folge: 28 Paralleluniversum USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Davenports neueste Erfindung katapultiert Leo versehentlich in ein Paralleluniversum, in dem er über bionische Fähigkeiten verfügt, Tasha eine mächtige Milliardärin ist, Davenport als schüchterner Laborassistent arbeitet und Chase, Adam und Bree Mitglieder einer anderen Familie sind. In Schwierigkeiten gerät Leo schließlich, als Agenten der Regierung von seinen bionischen Fähigkeiten erfahren und ihn ausfindig machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Angel Parker (Tasha Davenport) Maile Flanagan (Principal Perry) Originaltitel: Lab Rats Regie: Guy Distad, Sean McNamara, Victor Gonzales Drehbuch: Ken Blankstein, Ron Rappaport Kamera: Rick F. Gunter Musik: Bert Selen