Disney XD 07:25 bis 07:45 Trickserie Phineas und Ferb Cliptastisch! USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Normalerweise sind sie ja Feinde aber heute sind sie die Gastgeber einer Musikshow: Major Monogramm und Dr. Doofenschmirtz. Gezeigt werden die von den Zuschauern gewählten beliebtesten 10 Musikvideos der ersten Staffel. Allerdings trügt der friedliche Schein: Doofenschmirtz will aus den Zuschauern willenlose Handlanger mittels einer eigens dafür erfundenen Maschine machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh, Jon Colton Barry, Scott D. Peterson

