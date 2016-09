Disney Cinemagic 23:20 bis 23:45 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Eine Geschenknachtsgeschichte USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist Geschenknachten-Zeit und Kuzco benimmt sich wie ein echter grummeliger Geizhals. In der Eisburg von Papa Santos erfährt er, dass er ganz oben auf der Unartig-Liste steht und wohl keine Geschenke zu erwarten hat. Dabei würde Kuzco doch so gerne endlich König werden! Papa Santos macht ihm klar, dass er all seine Untaten wieder gut machen muss, um seine Chancen auf eine Wunscherfüllung zu erhöhen. Für diese schwierige Mission bleiben ihm allerdings nur noch 48 Stunden... Es ist Geschenke-Mach-Zeit und Kuzco benimmt sich wie ein echter grummeliger Geizhals. In der Eisburg von Papa Santos erfährt er, dass er ganz oben auf der Böse-Buben-Liste steht und wohl keine Geschenke zu erwarten hat. Dabei würde Kuzco doch so gerne endlich König werden! Papa Santos macht ihm klar, dass er all seine Untaten wieder gut machen muss, um seine Chancen auf eine Wunscherfüllung zu erhöhen. Für diese schwierige Mission bleiben ihm allerdings nur noch 48 Stunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Devin Bunje, Nick Stanton Musik: Michael Tavera