Disney Cinemagic 20:15 bis 21:55 Familienfilm Elliot, das Schmunzelmonster USA 1977 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Waisenjunge Pete hat mit seinen Pflegeeltern ein denkbar schlechtes Los gezogen. Irgendwann wird es Pete zu bunt und er ergreift mit seinem besten Freund, dem Drachen Elliott, die Flucht. In einem Fischerdorf lernen sie den kauzigen Leuchtturmwärter Lampie und dessen Tochter Nora kennen, die das ungleiche Paar bei sich aufnehmen. Schließlich ist Elliott mit auch ein herzensguter Kerl. Doch wenn es sein muss, kann er auch richtig böse werden und sogar Feuer speien. Und diese Furcht einflößenden Fähigkeiten werden dringend benötigt. Denn die Googans sind den Ausreißern dicht auf den Fersen. Der neunjährige Waisenjunge Pete ist traurig und verzweifelt. Von seiner Pflegefamilie, den bösen Gogans, wird er misshandelt und ausgebeutet. Als er in dem Drachen Elliott einen neuen Freund gewinnt, ändert sich sein Leben jedoch von Grund auf. Die beiden laufen weg und landen in dem kleinen Fischerdorf Passamaquoddy. Dort lernt Pete den Leuchtturmwärter Lampie und dessen Tochter Nora kennen, die den Jungen liebevoll bei sich aufnehmen. Elliott bleibt Petes Geheimnis, denn der grüne Drache mit den lila Flügeln, der sogar Feuer spucken kann, ist meist unsichtbar. Gemeinsam erleben die beiden Freunde jede Menge Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Reddy (Nora) Jim Dale (Dr. Terminus) Mickey Rooney (Lampie) Red Buttons (Hoagy) Shelley Winters (Lena Gogan) Sean Marshall (Pete) Jane Kean (Miss Taylor) Originaltitel: Pete's Dragon Regie: Don Chaffey Drehbuch: Malcom Marmorstein Kamera: Frank Phillips Musik: Irwin Kostal