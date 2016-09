Disney Cinemagic 17:00 bis 18:35 Familienfilm Teen Beach Movie USA 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Teenager McKenzie und Brady surfen am liebsten den ganzen Tag. Doch eines Tages werden sie auf magische Weise in einen Film aus den 60er Jahren transportiert, in dem sich alles um Sonne, Strand, Surfen und die Musik dieses Jahrzehnts dreht: Rock n' Roll! Zunächst versuchen die beiden einfach mitzuspielen, bis sie einen Weg zurück ins echte Leben finden können. Doch das ist garnicht so leicht, wenn alle ständig anfangen zu singen und zu tanzen. Als McKenzie und Brady dann auch noch die Filmgeschichte durcheinander bringen, müssen sie befürchten nie wieder nach Hause zu kommen! Für das Surfer-Pärchen Brady und McKenzie ist es der perfekte Sommer. Gemeinsam genießen sie die Wellen am Malibu Beach. Doch McKenzie soll auf eine neue Schule gehen und so heißt es Abschied nehmen. Als sie ein letztes Mal zum Wellenreiten möchte, passiert Unglaubliches: Auf magische Weise landen Brady und McKenzie plötzlich in Bradys Lieblingsfilm "Wet Side Story": ein Strand-Musical aus den 60er Jahren. Ab jetzt heißt es nur noch Rock n' Roll! Brady und McKenzie tauchen voll und ganz in den Film ein und bringen dort ungewollt einiges durcheinander: Der attraktive Hauptdarsteller und Surfer Tanner verliebt sich in McKenzie, während Biker-Girl Lela plötzlich für Brady schwärmt, was die Geschichte völlig verkehrt und für echte Turbulenzen sorgt. Doch die größte Schwierigkeit bleibt: Wie sollen die beiden nach Hause in die Gegenwart zurückkehren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ross Lynch (Brady) Maia Mitchell (McKenzie) Grace Phipps (Lela) Garrett Clayton (Tanner) John DeLuca (Butchy) Chrissie Fit (Chee Chee) Steve Valentine (Les Camembert) Originaltitel: Disney Teen Beach Movie Regie: Jeffrey Hornaday Drehbuch: Vince Marcello, Mark Landry, Robert Horn Kamera: Mark Irwin