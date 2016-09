Disney Cinemagic 13:35 bis 14:00 Trickserie Aladdin Im Strudel der Zeit USA 1994 Stereo HDTV Merken Als El Fatal den "Sand der Zeit" stiehlt, stellt er damit Agrabahs Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Frage. Unsere Freunde folgen ihm zurück in der Zeit und treffen Hamed, Gründer Agrabahs, der aber gar nicht daran denkt, eine Stadt zu gründen. El Fatal und sein Ahne Ab Normal fabrizieren einen gewaltigen Zeitstrudel, in dem Hamed Bilder Agrabahs sieht - weshalb er dann doch die Stadt gründet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aladdin Regie: Alan Zaslove, Bob Hathcock, Rob Laduca, Toby Shelton Drehbuch: Bill Motz, Bob Roth Musik: Harvey R. Cohen