Animal Planet 23:35 bis 00:00 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken Über der Farm der "Swamp Brothers" geht die Sonne auf, und die Tiere erkennen an den Motorgeräuschen, dass es bald Frühstück gibt. Robbie hat für seine Lieblinge wie jeden Morgen köstliche Leckerbissen vorbereitet. Er und sein Bruder verfüttern rund 350 Kilo Tiefkühl-Nager pro Monat an die Reptilien. Ex-Barkeeper Stephen freut sich aber nur bedingt auf das tägliche Ritual, denn er trifft dabei immer auf seinen persönlichen Alptraum: das Kuba-Krokodil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Fries (Narrator) Originaltitel: Swamp Brothers Regie: Steve Jones