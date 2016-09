Animal Planet 21:00 bis 21:45 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2015 Merken In dieser Folge bauen Wayde King und Brett Raymer ein Aquarium für einen Zoo in North Carolina. Das zylindrische Becken wird die Hauptattraktion auf einer Veranstaltung, bei der über 800 Besucher erwartet werden - vor allem Unterstützer und Spender. In dem Fisch-Tank wird ein pazifischer Riesenkrake leben. Diese Tiere brauchen Verstecke, um sich wohlzufühlen. In Las Vegas treffen sich die Profi-Handwerker anschließend mit Nathan Morris. Das Gründungsmitglied der Gruppe "Boyz to Men" wünscht sich ebenfalls eine spektakuläre Unterwasserwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanked