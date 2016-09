Animal Planet 10:45 bis 11:40 Dokumentation Der Insektenschreck Freund oder Feind NZ, USA 2005 Merken Ruud Kleinpaste fasziniert nichts so sehr wie Insekten, Spinnen und andere Krabbler. Ihn interessiert, wie die Tiere ihr Leben im Detail meistern: Welche Erfindungen sie gemacht haben, etwa, um Feinde abzuwehren oder im richtigen Moment den richtigen Partner zu finden. Dafür begibt er sich in die entlegendsten Landstriche der Welt, aber auch in Großstädte. In dieser Episode der Dokumentarserie "Der Insektenschreck" geht es nach Venezuela, wo Kleinpaste unter anderem blutsaugende Mücken und behaarte Vogelspinnen trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buggin? with Ruud