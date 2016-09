FOX 13:10 bis 13:55 Serien Drop Dead Diva Der Schuss USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Jane verteidigt eine Frau, die gezwungen ist, in ein Zeugenschutzprogramm einzutreten, nachdem sie bei einer Drogenrazzia erwischt wurde. Owen vertritt einen Teenie-Star. Der Ruf der jungen Frau ist aufgrund zweifelhafter Fotos gefährdet. Und Grayson soll einen ungewöhnlichen "Liebes-Vertrag" zwischen einem Mann und seiner Ehefrau aufsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Elliott (Jane Bingum) Margaret Cho (Teri Lee) Jackson Hurst (Grayson Kent) Kate Levering (Kim Kaswell) April Bowlby (Stacy Barrett) Brooke D'Orsay (Deb Dobkins) Josh Stamberg (J. Parker) Originaltitel: Drop Dead Diva Regie: Dwight H. Little Drehbuch: Wendy Engelberg, Jeffrey Lippman Musik: Scott Starrett