FOX 09:20 bis 10:10 Krimiserie Hawaii Five-0 Die Bombe USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Es weihnachtet sehr - sogar auf Hawaii. Doch dem Team von Five-0 ist nicht nach Feiern zumute, denn Chin Ho wurde entführt. Hinter der Tat steckt der Mann, der für den Tod von Steves Vaters verantwortlich ist: Victor Hesse. Er hat Sprengstoff an Chin Ho befestigt und droht, ihn in die Luft zu sprengen, wenn er nicht zehn Millionen Dollar Lösegeld und freies Geleit von der Insel bekommt. Doch als McGarrett ihm das Lösegeld überreichen will, reagiert Hesse völlig unerwartet... Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) James Marsters (Victor Hesse) Will Yun Lee (Sang Min) Mark Dacascos (Wo Fat) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Chris Fisher Drehbuch: Carol Barbee, Kyle Harimoto Kamera: Ron Garcia Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16