FOX 05:00 bis 05:40 Serien Drop Dead Diva Gefühlschaos USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Jane muss an der mexikanischen Grenze einen Bräutigam auslösen und rechtzeitig zu seiner Hochzeit bringen. Der Mann wurde nach einem völlig außer Kontrolle geratenen Junggesellenabschied verhaftet. Kim und Grayson vertreten derweil eine Autorin von erotischen Online-Romanen. Die Frau behauptet, ein großes Verlagshaus habe ihr geistiges Eigentum gestohlen. Doch das muss erst einmal bewiesen werden. Kim hat ein besonderes Erlebnis: Während des Prozesses platzt ihre Fruchtblase und sie muss ihr Schlussplädoyer via Webcam aus der Geburtsklinik halten, während sie in den Wehen liegt. Gleichzeitig wird Stacy in derselben Klinik künstlich bef Schauspieler: Brooke Elliott (Jane Bingum) Margaret Cho (Teri Lee) Jackson Hurst (Grayson Kent) Kate Levering (Kim Kaswell) April Bowlby (Stacy Barrett) Lex Medlin (Owen French) Justin Deeley (Paul) Originaltitel: Drop Dead Diva Regie: Michael Grossman Drehbuch: Josh Berman, Marty Scott Musik: Scott Starrett