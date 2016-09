Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Klangspuren 2016. Black Page Orchestra - Radikale Musik unserer Zeit Merken Das im Frühjahr 2014 in Wien gegründete Black Page Orchestra beruft sich in seinem Ensemble-Namen auf Frank Zappa's Komposition "the black page", ein Stück dessen Partitur aufgrund seiner hohen Notendichte eine beinahe schwarze Seite ergibt. Das Black Page Orchestra sorgt auch durch ungewöhnliche performative Aktionen für frischen Wind in der Neuen Musik Szene. Bei den Klangspuren Schwaz spielte die Formation um Matthias Kranebitter, unter anderem dessen "Konzert für die unsichtbare Hand". Inspiriert wurde die Komposition durch die gleichnamige Theorie des britischen Philosophen und Ökonomen Adam Smith. Nach dieser führt (vereinfacht ausgedrückt) der Egoismus des Einzelnen, von einer unsichtbaren Hand geleitet, zu einem guten Ergebnis für die Allgemeinheit. In Google-Kalender eintragen