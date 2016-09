Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Kapellmeister der alten Schule: Nello Santi. Ausschnitte aus Werken von Giuseppe Verdi, Ermanno Wolf-Ferrari, Giacomo Puccini, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni u.a. Merken Er gehört zu den großen, traditionsbewussten Operndirigenten der "alten Schule" und wird bis heute von vielen Künstlerinnen und Künstlern dank seiner Stilkenntnis und seiner Musikalität als idealer Sängerbegleiter erachtet: der 1931, vor 85 Jahren in Adria (Venetien) geborene Nello Santi. Bereits als 20-Jähriger hat er in Padua sein Debüt gegeben und hat sich in den 1960er Jahren die größten Bühnen der Welt erobert - sei es das Königliche Opernhaus Covent Garden London, die Bayerische Staatsoper von München, die New Yorker Metropolitan Opera oder die Wiener Staatsoper. Auf 65 Jahre im Dienst der Musik kann der Maestro mittlerweile zurückblicken und auf ein ungemein großes Opernrepertoire, in dem die Klassiker des Genres (vor allem italienischer Herkunft) ebenso enthalten sind wie zahlreiche Raritäten. In Google-Kalender eintragen