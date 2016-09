Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Von Krieg und Liebe. Männerchöre von Franz Schubert Merken Die Literatur für Männerchor - mit oder ohne Klavier - boomte in den Jahren nach dem Wiener Kongress. Eine restaurative und antiliberale Politik ließ dem Bürgertum das Ventil der gemeinsamen Kunstausübung - und dafür ist der Freundes- und Bekanntenkreis von Franz Schubert absolut repräsentativ. Die vielen Männerchor- oder -ensemblekompositionen Schuberts kreisen von der Textauswahl her um die beiden Themen Krieg und Liebe; erstere mit zum Teil vorbehaltloser Bewunderung von national begründetem Schlachtengetöse und Todesmut, Zeitgeistliteratur nach den napoleonischen Kriegen, veredelt durch die Musik Schuberts. Die wahren Juwelen sind aber die Lieder von Übersinnlichem und von der Liebe, der "Gesang der Geister über den Wassern", "Wein und Liebe" "Zur guten Nacht" und natürlich "Die Nacht". Die Interpretation der Camerata Musia Limburg unter der Leitung von Jan Schumacher ist sehr schlank, ein echter Kammerchorklang von 20 Sängern. Und besonders in der dynamischen Gestaltung und in der Phrasierung stets rund und lebendig. Die Herren werden im Forte nie ruppig, im Pianissimo nie säuselnd. Absolut empfehlenswert! Dazu begleiten uns wunderbare Aufnahmen mit dem Weller Quartett durch diese Woche, heute mit Werken vonSchubert und Haydn. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gustav Danzinger