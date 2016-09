Österreich 1 00:05 bis 03:00 Sonstiges Peter Iljitsch Tschaikowski: "Eugen Onegin" Oper in drei Akten Merken Oper in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Yuri Mazurok (Eugen Onegin), Anna Tomowa-Sintow (Tatjana), Nicolai Gedda (Lenski), Nicola Ghiuselev (Fürst Gremin), Rossitza Troeva-Mircheva (Olga), Stefka Popangelova (Larina), Margarita Lilowa (Filipjewna), Chor der Nationaloper Sofia, Orchester der Fes