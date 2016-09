Österreich 1 21:00 bis 21:40 Sonstiges Tonspuren Exil - das Wort in dem ich wohne. Besuch bei der syrischen Autorin Samar Yazbek in Paris Merken 2011 ist sie mit ihrer Tochter nach Frankreich geflohen. Davor hat die Autorin und Aktivistin die ersten Monate der syrischen Protestbewegung aufgezeichnet. Hat Demonstranten befragt, aus der Haft entlassene Dissidenten, auch Polizisten und Militärs. Samar Yazbek, die ebenso wie Baschar al-Assad aus einer alawitischen Familie stammt, hat sich offen gegen die Diktatur gestellt, deshalb musste sie fliehen. Aber sie kehrt 2012 und 2013 heimlich in ihre Heimat zurück, überquert zu Fuß die türkische Grenze und protokolliert erneut: Familien, die sich vor Angreifern in Erdhöhlen verstecken oder unter den Trümmern bombardierter Häuser. Der friedliche Protest hat sich in einen Krieg verwandelt. Yazbek begleitet Kämpfer der Freien Syrischen Armee, die sich nicht nur gegen das Assad-Regime verteidigen müssen sondern zunehmend auch gegen fundamentalistische Fraktionen. In Frankreich publiziert die Mitte 40jährige ihre Erfahrungen in Büchern ("Schrei nach Freiheit", "Die gestohlene Revolution"), hält Vorträge, gibt Interviews. Über Skype und Telefon ist sie mit Syrien verbunden, hält Kontakt zu AktivistInnen, möchte in ihre Heimat zurückkehren. 2012 war sie noch sicher: Das Regime wird stürzen. Ende 2015 resümiert sie: "Syrien ist zerstückelt. Über Syrien können wir gar nicht mehr sprechen, das gibt es eigentlich nicht mehr.". In Google-Kalender eintragen