Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges On stage "Night of the Guitars" mit Brian Gore, Lulo Reinhardt, André Krengel und Mike Dawes beim "Vienna Blues Spring" 2016 Merken Seit 1995 stellt der Kalifornier Brian Gore unter dem Titel "Night of the Guitars" hochkarätige Akustikgitarristenkollegen in gemeinsamen Tourneen vor. Im Rahmen des "Vienna Blues Spring" waren am 18. April 2016 im Wiener Reigen der junge Brite Mike Dawes, der aus der Nähe von Bonn stammende André Krengel und der ebenfalls in Deutschland geborene Lulo Reinhardt zu hören, seines Zeichens Großneffe von Sinti-Swing-Legende Django Reinhardt. Solo und in unterschiedlichen Kombinationen gaben die vier virtuosen Saitenmeister Einblicke in ihre aus Jazz-, Flamenco-, Blues- und lateinamerikanischen Einflüssen gespeisten musikalischen Welten. Andreas Felber präsentiert die Höhepunkte des heftig akklamierten Abends. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber