Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Musik spielen" - spielerische Annäherungen an die Musik Musik wird in unserer Sprache gespielt - aber kann man auch "Musikspielen" spielen? In Oberösterreich wird ein Projekt entwickelt, das Kindern Musik mittels eines Spieles näherzubringen versucht - ein "Brucknerspiel" soll zwischen Leben und Werk des Meisters aus Ansfelden und jungen Menschen durch "Spiel und Spaß" vermitteln. Moderation: Johannes Leopold Mayer