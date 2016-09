Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Feines Miteinander. Lieder von Haydn und Mozart mit Anne Cambier und Jan Vermeulen / Eine Woche mit dem Weller Quartett Merken Lieder der Wiener Klassik, von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart, enthält meine heutige CD-Neuerscheinung des Tages. Die Sopranistin Anne Cambier verfügt über eine hübsche, klare, jugendliche Stimme, klare Diktion, gute Darstellung der verschiedenen Stimmungen und Emotionen, ob Humor oder Besinnlichkeit, ob Trauer oder Fröhlichkeit. Ihr Partner Jan Vermeulen spielt am wohlklingenden, gut aufgenommenen Hammerflügel sehr gefühlvoll, die beiden machen jede kleine agogische Rückung, jede kleinste Änderung von Tempo oder Lautstärke in perfekter Abstimmung! Das Weller Quartett war ein Streichquartett, gegründet 1958 von Walter Weller, einem damals 19jährigen Geiger der Wiener Philharmoniker, der zwei Jahre danach Konzertmeister wurde und später ins Dirigentenfach wechselte. Es bestand aus Mitgliedern der Philharmoniker, Alfred Staar spielte 2.Violine, Helmut Weis Viola und Ludwig Beinl Violoncello, er wurde später von Robert Scheiwein ersetzt. Nach nur 13 Jahren löste sich das Quartett auf, es hat aber für die Firma Decca in den Wiener Sofiensälen eine Reihe von Aufnahmen gemacht, die mir der Bratschist Helmut Weis vor kurzem gegeben hat und die ich nicht kannte. Die künstlerische Qualität dieser rund 50 Jahre alten Aufnahmen ist für mein Empfinden ganz außerordentlich, und ich habe mir daher vorgenommen, Ihnen in dieser Woche diese Aufnahmen vorzuspielen. Die Box mit den 8 CDs ist leider derzeit nicht im Handel erhältlich, was ich außerordentlich schade finde, umso wichtiger, sie im Radio Ö1 erklingen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gustav Danzinger