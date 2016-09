Österreich 1 17:30 bis 17:56 Sonstiges Spielräume Refugee All Stars Merken Auch das kann passieren, wenn Menschen flüchten müssen: zur Zeit des Bürgerkriegs in Sierra Leone in den späten 1990ern mussten und konnten sich einige von ihnen in einem Flüchtlingslager in Guinea mit Musik über ihre triste Situation hinweghelfen. Als 2002 der Frieden beschlossen und der Sondergerichtshof für Sierra Leone beschlossen wurde, machten sich die Flüchtlinge im Lager daran, ihre Geschichten musikalisch zu erzählen, zu sammeln und zu veröffentlichen. "Living like a Refugee" - im Schein der Öllampen mit schlechten Gitarren und etwas Percussion, aufgenommen - wurde zum Hit. Mittlerweile haben die Refugee All Stars ihr viertes Album veröffentlicht. Diesen Sommer waren sie mit ihrer Western-African- und Karibik-Fusion auf Tournee in den USA. Ein BandPorträt. In Google-Kalender eintragen