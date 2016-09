Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Unerfüllte Hoffnungen: Der Tenor Fritz Wunderlich. Ausschnitte aus Werken von Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Peter Iljitsch Tschaikowski, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini u.a. Merken Betrachtet man den reichen Aufnahmeschatz, den der vor 50 Jahren jung verstorbene Tenor Fritz Wunderlich hinterlassen hat, dann könnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass er in seiner kurzen Laufbahn ohnehin "nahezu Alles" gesungen hat. Doch dieses Bild täuscht: der Künstler mit dem schmelzenden Timbre und der bezwingenden Natürlichkeit seiner Musikalität hat auf der Bühne vor allem Mozart gesungen, sowie ausgewählte Rollen unter anderem von Richard Strauss, Peter Iljitsch Tschaikowski, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi und Hans Pfitzner. Viele andere Partien sind dagegen ausschließlich auf seine enorme Aufnahme- und Konzerttätigkeit beschränkt geblieben, geben aber in Querschnitten und Einzelszenen wieder, was vielleicht noch alles hätte kommen können. Und so kann man nur rein spekulativ fragen, ob Fritz Wunderlich nicht auch ein viriler Herzog in "Rigoletto", ein elegischer Elvino in "La Sonnambula", ein einprägsamer Rodolfo in "La Bohème" - oder später gar Verdis "Don Carlos" oder Tschaikowskys Hermann in "Pique Dame" auf den Bühnen der Welt hätte werden können. In Google-Kalender eintragen