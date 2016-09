Österreich 1 13:10 bis 14:00 Sonstiges gehört - gewusst Das Ö1 Quiz Merken Die neue Quiz-Saison wurde vergangenen Sonntag eröffnet! Ab sofort gibt es in Ö1 wieder jeden Sonntagmittag knifflige Rätsel aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft zu knacken. Dabei kann allwöchentlich ein Gutschein für den ORF-Shop im Wert von 150 - erspielt werden. Zur Auswahl stehen Klassiker aus der Kabarett-Edition, erlesene Hörbücher, Raritäten aus der Edition "Alte Musik", Aufnahmen des Radiosymphonieorchesters u.v.m. Außerdem erhält jede Kandidatin, jeder Kandidat die Ö1 Club-Mitgliedschaft und eine Grafik aus der Ö1 Talentebörse. Die Besten der Besten spielen dann in einer Superchampions-Runde Ende Jänner um eine 10-tägige Nordindien-Reise für zwei Personen. Von den Maharaja - Palästen Rajasthans zum Taj Mahal, zu den Tempeln von Khajuraho und in die heilige Stadt Varanasi am Ganges. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Fellinger