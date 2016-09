Österreich 1 23:23 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1/WDR3 Jazznacht 60 Jahre "Bunker Ulmenwall" in Bielefeld und 30 Jahre Kölner "Stadtgarten" Merken Die Jubiläumssendung - es ist die 60. WDR3/Ö1-Jazznacht - porträtiert die lebendige Jazzszene Nordrhein-Westfalens und feiert die Gründung zweier wichtiger NRW-Spielstätten. Im Jahr 2016 wird der "Bunker Ulmenwall" in Bielefeld 60 Jahre alt, der "Stadtgarten" in Köln feiert sein 30-jähriges Bestehen. Aus Anlass dieser runden Geburtstage präsentieren Michael Rüsenberg (WDR3) und Andreas Felber (Ö1) eine Jazznacht lang aktuelle und historische Konzertaufnahmen u.a. von den Brecker Brothers, Django Bates, Jean-Paul Bourelly, Mike Stern und John Scofield sowie gesammelte Anekdoten über Höhen und Tiefen des Clubbetriebs. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Rüsenberg, Andreas Felber