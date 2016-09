Österreich 1 19:30 bis 23:20 Sonstiges Richard Wagner: "Lohengrin" Oper in drei Akten Dolby Digital Merken Oper in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Klaus Florian Vogt (Lohengrin), Ricarda Merbeth (Elsa von Brabant), Günter Groissböck (Heinrich der Vogler), Tomasz Konieczny (Friedrich Telramund), Petra Lang (Ortrud), Chor und Orchester der Wiener Staatsoper, Yannick Nézet-Séguin (Leitung)