Österreich 1 14:00 bis 15:40 Sonstiges "Die lächerliche Finsternis" Merken "Die lächerliche Finsternis" ist eines der erfolgreichsten Theaterstücke der letzten Jahre. Aber es war als Hörspiel konzipiert. Leonhard Koppelmann hat das Theaterstück des jungen Hamburger Dramatikers und Lyrikers Wolfram Lotz, das 2014 am Wiener Akademietheater unter der Regie von Du?an David Parízek uraufgeführt wurde, ins Ausgangsmedium zurückgebracht. Basierend auf Motiven aus Joseph Conrads Erzählung "Herz der Finsternis" und Francis Ford Coppolas Film "Apocalypse Now" erzählt Wolfram Lotz in diesem skurrilen, traurigen, ironischen und komischen Hörspiel von der Angst vor dem Unbekannten und von der Unfähigkeit, das Fremde zu verstehen. "Die lächerliche Finsternis" erzählt von einem Oberstleutnant der Bundeswehr, der zwei Kameraden seiner Spezialeinheit umgebracht hat, von einem somalischen Fischer, der in Mogadischu Piraterie studierte, weil die heimischen Fischgründe von Fangflotten aus Asien und Europa leergefischt wurden, von italienischen Blauhelmsoldaten, die Eingeborene überwachen, die für die Mobilfunkindustrie Coltan abbauen müssen und von einem Bürgerkriegsflüchtling vom Balkan, der mit Dingen des täglichen Gebrauchs handelt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Julian Greis (Ultimo Michael Pussi/Papagei), Christoph Luser (Oliver Pellner), Alexander Scheer (Stefan Dorsch), Cornelius Obonya (Karl Deutinger), Tim Seyfi (Bojan Stojkovic/Großmutter Kröka), Andreas Grothgar (Reverend Carter), Johann von Buelow (Lodett Regie: Leonhard Koppelmann Musik: Zeitblom