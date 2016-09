RTL Passion 10:55 bis 11:40 Serien Providence Schwein gehabt USA 1999 Merken Sydney hofft, dass sich die Beziehung zu Dr. Marcus vertieft, aber der Kollege verhält sich plötzlich ausweichend. Was ist los? Sydney forscht nach und entdeckt Davids dunkles Geheimnis: Er ist verheiratet. In der Klinik freundet sich Syd mit der verwahrlosten Jugendlichen Lilly an, die ebenfalls nicht ganz ehrlich zu ihr ist. Die junge Patientin hat es in Wirklichkeit nur auf den Medikamentenschrank abgesehen. Sie wird von Sydney erwischt, als sie versucht in die Klinik einzubrechen. Lilly flüchtet und verletzt sich dabei lebensgefährlich. Ein Firmenmaskottchen ist Jim Hansens neuer Patient: ein 400 Pfund schweres Schwein, das als Hauptgang bei einer großen Firmenfeier serviert werden soll. Um zu verhindern, dass das Tier im Kochtopf landet, heckt Tim zusammen mit Robbie einen raffinierten Plan aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice "Joanie" Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Joe Flanigan (Dr. David Marcus) Originaltitel: Providence Regie: Randall Zisk Drehbuch: Todd A. Kessler, John Masius Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden