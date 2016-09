RTL Passion 03:05 bis 03:50 Serien Providence Striptease USA 1999 Merken Nach seinem ersten großen Wettgewinn glaubt Robbie an eine Glückssträhne und lässt sich von seinem angeblichen Freund Vincent zu einer weiteren Wette überreden. Diesmal ist ihm das Glück jedoch nicht hold, und er verliert auf einen Schlag 5.000 Dollar. Die Familie überredet Joanie, mit dem durch Muttermilch leicht abgewandelten Rezept von Lydias Muschelsuppe bei einem Kochwettbewerb teilzunehmen. Nach einigen Schwierigkeiten bei der Herstellung von künstlicher Muttermilch gewinnt Joanie schließlich das Kochduell. Nachdem sich eine alte Bekannte von Sydney, die mit dem jungen, arroganten Chefchirurgen Dr. Marcus vom Rhode Island Hospital verwandt ist, für sie stark gemacht hat, willigt dieser ein, Sydney zeitweise in seiner Abteilung arbeiten zu lassen. Sydney, der nur noch eine Operation für ihren Facharztabschluss fehlt, sieht ihre Chance gekommen, als eine junge Patientin mit enormer Oberweite in ihre Sprechstunden kommt. Rebecca, eine Stripteasetänzerin, leidet unter wahnsinnigen Rückenschmerzen, die offensichtlich von Rebeccas großen Brüsten verursacht werden. Sydney bietet Rebecca an, sie kostenlos zu operieren und dadurch schneller ihren Abschluss zu erreichen. Doch bevor Sydney zum Operationsmesser greifen kann, taucht Rebeccas Freund auf und versucht, die Verkleinerung von Rebeccas Brüsten gewaltsam zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice "Joanie" Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Joe Flanigan (Dr. David Marcus) Originaltitel: Providence Regie: Joe Ann Fogle Drehbuch: Lance Gentile Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden

