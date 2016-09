RTL Passion 01:30 bis 02:15 Serien Providence Alte Liebe rostet nicht USA 1999 Merken Joanie und Sydney werden zufällig Zeugen, wie ihr Vater sich mit einer sehr eleganten Frau zum Essen trifft und schließlich mit ihr gemeinsam in einen Hotelfahrstuhl steigt. Die beiden Schwestern vermuten messerscharf, dass es sich nur um eine Prostituierte handeln kann. Um mehr über diese Frau herauszufinden, spionieren Sydney und Joanie hinter Jim her und finden heraus, dass es sich bei der Frau um Blair Mason handelt, eine ehemalige Nachbarin ihres Vaters, mit der er vor langer Zeit mal eine Affäre hatte. Als die Schwestern ihren Vater zur Rede stellen, erklärt Jim ihnen, dass er sogar beabsichtige, zu Blair nach Chicago zu ziehen. Besonders Sydney ist durch die Ankündigung ihres Vaters schwer verstört, doch in der Klinik lernt sie die Ehefrau eines Patienten mit Alzheimer kennen und lernt durch deren unerschütterliche Haltung, mit der neuen Situation umzugehen. Sydneys Bruder Robbie scheint durch die Bekanntschaft mit der Basketball-Spielerin Danielle endlich vernünftig zu werden. Er muss alle Register ziehen und auch einige sportliche Niederlagen hinnehmen, bis Danielle zum ersten Mal mit ihm ausgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 283 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 103 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 83 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 78 Min.