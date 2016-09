Anixe HD 02:00 bis 06:00 Magazin Joiz TV D Merken joiz präsentiert das Beste aus der Pop- und Netzkultur. Ehrlich, direkt und begeisternd. Die joiz-Crew gibt dir das volle Update zu den Tops und Flops der Pop- und Netzkultur, zu Musik, Filmen und Serien, zu Fashion und Gaming - zu einfach allem, was gerade angesagt ist. Spannende Gäste und kuriose Aktionen sorgen für den zusätzlichen Kick. On top entern mitreißende Live-Acts, vielversprechende Newcomer und bekannte Stars täglich die joiz-Bühne. Neben einzigartigen Live-Performances erlebt die Community ungezwungene Interviews mit ihren Stars. Hautnah und ehrlich. Die Zuschauer können jederzeit mitmachen und voll dabei sein: im Chat, via Skype sowie über Facebook, Twitter und Instagram. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Joiz TV