Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Malaysia mit Juergen Heinrich D Der bekannte Schauspieler Jürgen Heinrich nimmt zunächst die ANIXE Zuschauer an der Ostküste von Malaysia mit. So gehört am Anfang der Reise auch ein entspannter Tag am Strand dazu. Faszinierende Farben und Fische machen die Natur in dieser Gegend zu einer einzigartigen Destination. Mit dem Fahrrad geht es für Jürgen Heinrich zu einem nahegelegenen Fischerdorf. Hier kann er noch die ursprüngliche ländliche Prägung entdecken. Gelebt und gearbeitet wird in diesen Teilen des Landes noch nach den traditionellen Lebensarten. Zucker von Palmen sind nur eine Spezialität, genauso wie hausgemachter Schnaps. Verwunschene Wasserfälle, undurchdringlich gewachsener Urwald und Orang Utans in freier Wildbahn, aber auch Urvölker mit ihren Stelzenhäusern stehen anschließend für Jürgen Heinrich auf der Insel Borneo im Reiseprogramm. Außerdem erlebt er die tausend Jahre alten Geheimnisse des Urwalds. Mit einem Einheimischen kommt er so der facettenreichen Natur ganz nahe. Eine Tour vieler Gegensätze, das verspricht die Reisereportage nach Malaysia. Originaltitel: ANIXE auf Reisen