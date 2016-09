Anixe HD 17:30 bis 18:30 Arztserie Klinikum Berlin Mitte - Leben in Bereitschaft Die grüne Fee D 2002 Merken Julia Ritter ist durchaus bereit, Plenzdorffs Macken zu tolerieren und durch Kompromisse ihre Beziehung zu erhalten. Doch als sie erfährt, dass er den Arbeitsvertrag mit der Klinik in Lugano bereits unterzeichnet hat, reißt ihr der Geduldsfaden. Währenddessen kümmert sich Bischoff einfühlsam um den ehemaligen Varieté-Star Johannes Jordan. Der alte Mann leidet an suizidalen Depressionen, seit seine Frau zusammenbrach und bis jetzt noch nicht das Bewusstsein wiedererlangte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anke Sevenich (Dr. Claudia Jungblut) Francis Fulton-Smith (Dr. Jens Leyendecker) Dorkas Kiefer (Oberschwester Yvonne Hoyer) Peter Ketnath (Dr. Daniel Thies) Denise Virieux (Dr. Julia Ritter) Hans-Martin Stier (Prof. Dr. Ulrich Bischoff) Dirk Martens (Dr. Marcel Plenzdorff) Originaltitel: Klinikum Berlin Mitte - Leben in Bereitschaft Regie: Axel Barth Drehbuch: Raimund V. Tabor Kamera: Anton Peschke Musik: Rainer Oleak