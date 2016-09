Anixe HD 17:30 bis 18:30 Arztserie Klinikum Berlin Mitte - Leben in Bereitschaft Verrückt nach Liebe D 2002 Merken Der aidskranke Werner Hoffmann hat vor seinem Tod nur noch einen Wunsch: Er möchte mit seiner Freundin Claudia Jungblut auf dem Motorrad durch Amerika fahren. Kehrt die Ärztin für ihn der Notaufnahme den Rücken? Währenddessen ärgert sich Daniel Thies über den neuen Assistenzarzt Robert Hertz. Ihn stört nicht nur Hertz' rauer Kommandoton, vor allem wurmt ihn, dass der Neue einen Arbeitsvertrag bekommen hat, während er selbst nur mit Forschungsgeldern entlohnt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anke Sevenich (Dr. Claudia Jungblut) Francis Fulton-Smith (Dr. Jens Leyendecker) Dorkas Kiefer (Oberschwester Yvonne Hoyer) Peter Ketnath (Dr. Daniel Thies) Denise Virieux (Dr. Julia Ritter) Hans-Martin Stier (Prof. Dr. Ulrich Bischoff) Dirk Martens (Dr. Marcel Plenzdorff) Originaltitel: Klinikum Berlin Mitte - Leben in Bereitschaft Regie: Axel Barth Drehbuch: Annette E. Bott Kamera: Anton Peschke Musik: Rainer Oleak