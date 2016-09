Anixe HD 07:00 bis 08:00 Arztserie Klinikum Berlin Mitte - Leben in Bereitschaft Nachtschicht D 2002 Merken Jens knabbert an der Abfuhr, die ihm Angelika erteilt hat. Ziellos streift er nach der Schicht durch das nächtliche Berlin. Auf dem baufälligen Gelände einer alten Brauerei entdeckt er den kleinen Thomas, der in einen Schacht gefallen ist und im steigenden Grundwasser zu ertrinken droht ... Seit 40 Jahren leben Herrmann Pawlicek, seine Frau Hildegard und Ernst Hofer in einer Dreiecksbeziehung. Nicht einmal im Krankenhaus können die Herren eine Pause in ihrem Dauerstreit einlegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Dr. Jens Leyendecker) Feo Schenk (Angelika von Thum) Traugott Buhre (Herrmann Pawlicek) Elisabeth Wiedemann (Hildegard Pawlicek) Dirk Dautzenberg (Ernst Hofer) Edina Robinson (Basma) Pascal Andres (Thomas) Originaltitel: Klinikum Berlin Mitte - Leben in Bereitschaft Regie: Ulrich Zrenner Drehbuch: Ines Eschmann Kamera: Anton Peschke Musik: Rainer Oleak