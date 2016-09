TV5 01:26 bis 01:40 Sonstiges Salles de spectacle Le théâtre du Conservatoire de Paris F 2011 Merken Édifié en 1811, le théâtre du Conservatoire est l'héritier d'une institution fondée par Louis XIV en 1669 : l'Académie royale de musique. C'est là que le Tout-Paris va découvrir en 1828 le génie de Beethoven. À partir des années 1940, le conservatoire de Paris devient l'un des plus importants et des plus prestigieux en Europe. Il est aujourd'hui une salle de spectacle mythique où sont régulièrement joués spectacles et concerts. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Salles de spectacle Regie: Martin Perrin