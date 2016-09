TV5 22:32 bis 23:00 Sonstiges Acoustic Merken Un groupe français basé à Nantes, un son qui balance entre électronique pure et musique du monde d'influence arabe et occidentale, Orange Blossom. La formation sort un premier opus éponyme en 1997, puis ''Everything must change'' en 2005. Leur troisième album, ''Under the Shade of Violets'', en décembre 2014, est produit sous le label indépendant Washi Washa Collection. Avec ''Magic Singles'', Orange Blossom propose un nouvel EP de cinq titres, où dominent le violon de PJ Chabot, les percussions de Fatoma Dembele et la voix envoûtante de la chanteuse égyptienne Hend Ahmed. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Orange Blossom Originaltitel: Acoustic Regie: Philippe Sommet