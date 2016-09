TV5 17:03 bis 17:55 Sonstiges Temps présent CH Merken ''Temps Présent'' traite de sujets politiques, sociaux, économiques et historiques puisés dans l'actualité au sens large. Avec ses enquêtes pointues et son regard critique, l'émission éclaire les crises et les conflits de notre époque, dénonce les dysfonctionnements de la société. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent