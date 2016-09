TV5 09:34 bis 10:00 Sonstiges Chalet des prairies Entre plan méticuleux et rapidité de construction Chalet 1: le chalet haut perché / Chalet 2: inspiré d'un jouet Merken Au sommaire : "Chalet 1 : le chalet haut perché": La construction d'un chalet, où le terrain présente des dénivellations importantes, peut poser des défis de taille. Quand le but est de justement s'intégrer au décor naturel le plus possible, comme dans le cas du chalet de la famille Robinson, le résultat est saisissant ! "Chalet 2 : inspiré d'un jouet": C'est un bloc jouet en bois rouge de forme cylindrique, qui a été l'élément déclencheur pour Jac Comeau et son chalet RED. Situé au nord de Gimli au Manitoba, le chalet est construit dans une région très sauvage. In Google-Kalender eintragen Moderation: André Clément

